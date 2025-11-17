タレント・上沼恵美子（70）が17日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。おせち料理について語った。

上沼は「おせち料理もね、もう安いのを頼んでるねん」と告白。「昔は20万のを頼んだことがある。全然良くなかった。ただ、箱が桐の箱やったわ」と明かしたが、豪華食材が入っていたのでは？との声に、「全然全然、まったく中身がなかった。ホテルの中に入ってる凄いお店のブランドやったけど」と振り返った。

そして「時代やな、その頃は」としみじみ。「一番ええのを頼んだけど、まったく。それやったら、テレビショッピングとかラジオショッピングでやらせてもらったのが、おいしかった。2万ぐらい」と打ち明け、「おせちを頼んだからいうて、暮れに来るのかな？それで何日食べるのっていう話なんですよ」と嘆いた。

続けて「昔の正月と違って、お母ちゃんが黒豆を煮て、28日ぐらいから用意をしだす、あれは何日も食べさせられた」と回想。「というのは飲食店がなかったから。今はどこでもやってる、コンビニもある。だからまあ飾りというか、テーブルに“正月がやってきたよ”ってつける、そういう意味ではおせちがいると思うけどね」と語っていた。