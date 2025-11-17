急速に発達する低気圧や前線の影響で、きょう17日午後からは北海道の広い範囲で雪が降り、風も強まって“冬の嵐”となりそうです。東北も日中は雨ですが、夜は次第に雪に変わり、あす18日にかけてふぶく所もあるでしょう。

■北日本日本海側で“冬の嵐”に

きょう17日は、低気圧が急速に発達しながら北海道の北を進み、この低気圧からのびる寒冷前線が北日本〜西日本の日本海側を通過中です。北日本から北陸では大気の状態が非常に不安定になっていて、広く雨や雪が降り、局地的には雷を伴って降り方が強まっています。

北海道の雨や雪は、午後は一旦小康状態となりますが、夕方以降は次第に雪の範囲が広がるでしょう。東北や北陸は、標高の高い山間部を除いて現在は雨が降っていますが、こちらも夜は次第に雪に変わる見込みです。発達した雪雲により雪の降り方が強まる所もあり、18日夜までの24時間降雪量の予想をみても、山間部では局地的に50センチを超えるような所がありそうです。北寄りの風も強まってふぶく所もありますので、見通しの悪化や積雪の増加、路面凍結などによる交通障害に注意が必要です。

■関東などの峠道でも雪が積もる可能性

また、17日夜以降は、関東甲信や山陰、九州北部などの山間部でも雪が降る見込みで、峠道などでは積雪となる可能性があります。シーズン最初の雪道となりますので、峠越えをする場合は必ず冬用タイヤを装着し、積雪や路面凍結などに十分お気をつけください。