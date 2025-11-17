シェイク シャックの期間限定“ブラックトリュフ”バーガー登場！香り高い贅沢フレーバーを味わって

ニューヨーク発の人気ハンバーガーレストラン「シェイク シャック」から、この冬だけの特別な香りをご褒美に♡11月19日（水）から12月下旬まで、芳醇な黒トリュフをたっぷりと使用した期間限定メニューが登場します。黒トリュフ入りの自家製マヨネーズソースを軸に、素材の旨味を引き立てる仕上がりが魅力。ジューシーなビーフパティを堪能できるバーガーと、サクほくのフライを贅沢に味わえる逸品で、季節の食卓が一気にリッチな時間へと変わります。

黒トリュフ香る贅沢バーガー



「ブラックトリュフバーガー」は、アンガスビーフ100％のパティに、黒トリュフ入り自家製マヨネーズを合わせたリッチな味わいの一品。

香ばしいフライドオニオン、まろやかなエメンタールチーズ、ルッコラのほのかな苦味が重なり、ひと口目からトリュフの風味がふわりと広がります。

シングルは1,280円（税別）／1,408円（税込）、ダブルは1,680円（税別）／1,848円（税込）。期間は11月19日（水）～12月下旬まで。

サクほく“トリュフフライ”も登場



外はカリッ、中はほくほくのクリンクルカットフライに、黒トリュフ入りマヨネーズソースを贅沢に合わせた「ブラックトリュフフライ」。

仕上げにはフライドオニオンとねぎをトッピングし、食感と香りのアクセントをプラス。

価格は800円（税別）／880円（税込）。期間限定で、いつものフライをアップグレードしたい方にもぴったりです。

ワインとのペアリングで大人時間に



特別なメニューをさらに引き立ててくれるのが、シェイク シャック定番のオリジナルワイン。果実味豊かな「シャックレッド」はビーフパティと相性抜群。

爽やかな酸味が心地よい「シャックホワイト」はトリュフの香りを上品に引き立てます。グラス1,000円（税別）／1,100円（税込）、ボトル3,980円（税別）／4,378円（税込）で通年販売です。

冬だけの贅沢フレーバーを味わって♪



黒トリュフの芳醇な香りと、シェイク シャックならではの上質なビーフが溶け合う期間限定メニューは、ちょっと特別な気分を味わいたい日にぴったり。

店内はもちろん、テイクアウトやデリバリーでも楽しめるので、年末の集まりやホームパーティーにも大活躍♡贅沢な味わいと共に、冬の時間をより豊かに過ごしてみてはいかがでしょうか。

販売は12月下旬までのため、お早めにチェックを。