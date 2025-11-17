寝ている三男くんの視点で撮影された、3兄弟の動画がInstagramで話題になりました。動画を投稿したのは3歳、1歳、0歳の3兄弟を育てる育休中のパパ。425万回再生された動画には、「思わずほっこり♡」「赤ちゃんが赤ちゃんを愛でてる…！」など、多くの声が寄せられています。



【動画】起きたらまず、赤ちゃんに駆けよる幼い兄たち…いつもの朝の時間

ある朝、リビングで寝ている生後1カ月の三男くん。すると、ちょうど視線の先にある部屋のドアが開き、1歳5カ月の次男くんがハイハイをしながら出てきました。



立ち上がり、三男くんにすぐに駆け寄る次男くん。三男くんのお顔を見つめてにっこり微笑みました。三男くんに会えたのが、うれしくてたまらないようです…！



1歳にして立派なお兄ちゃんの次男くん、手を優しく三男くんの頭の上に置きます。長男くんも駆け寄ってきました。ふたりとも三男くんのことが大好きな様子が伝わります。



最後には、三男くんに何かを懸命に話しかけていた次男くんが、思わず『ぺろっ』と舌を出し、三男くんのことを舐めるような仕草をするところで動画は締められました。



育休日記を毎日更新中！パパに話を聞いた

動画を投稿したパパ（@ikukyu_vlog）に話を聞きました。育休中の様子を『育休日記』としてSNSで発信しています。



ーー1歳の次男くんが初めて三男くんに会ったときの様子について教えてください。



「次男は三男の出産にも立ち会えたのですが、そのときはよくわかっていない感じでした。でも、自宅に三男が来て、そこからはメロメロで、三男がいるベッドに駆け寄ってよしよししようとしたり、手を繋ごうとしたりしていました」



ーー長男くん、次男くんと三男くんの普段の関わり方はいかがですか？



「長男は3歳半でだいぶお世話もできるので、三男が泣いたら自動で動くメリーのスイッチを押して、トントンしてくれていたり、私たちも助けられています。抱っこは重いから嫌みたいで、代わりにぬいぐるみを三男に見立てて、ミルクをあげたり、抱っこしたりとお世話しています。



次男はまだ1歳半ですが、とにかく三男が大好きで、起きては三男のもとに駆け寄ってよしよししたり、チューしたりしてくれています。私が抱っこしてソファに座っているときも駆け寄ってきます。そういう面では、長男より次男の方が三男に興味を示している感じがします」



ーー育休中の日々はいかがですか？



「単純に仕事のことを考えなくていいのは、すごく楽です（笑）。ただ、3人目が生まれて大人より子どもの数の方が多くなったので、その点は大変ですね。特にご飯を食べるときは、三男が泣いて抱っこしながら次男に食べさせたり、自分たちが食べていても、長男と次男が喧嘩して一旦中断になったり…。なにかと中断することが多いですね（笑）



育休を取ったことで、筋トレや動画編集などの自分の時間を確保できているのが、良い息抜きになっています」



ーー幼いお子さんが3人、外出も大変そうですね。



「三男がまだ外出できない時期は、私が上2人を連れて公園や遊び場に行ったりしていました。次男が絶賛動き回ることもあり、1人で2人を見るのは神経を使います（汗）。三男が外出できるようになってからは家族全員で出かけることも増えましたが、三男の授乳の時間もありますし、次男は動き回りたいし、長男もぐずったり、もう、てんやわんやです（笑）。妻と連携をはかりながら子育てしていかないと、絶対やっていけませんね（笑）」



ーー育児で大切にしていることは？



「できる限り全員に同じ愛情を注げるように心がけています。やっぱり長男にたくさん我慢させているところはあるので、次男を先に寝かせて長男と遊ぶ時間を作るなど、工夫しています。



あとは、家族でたくさんお出かけして思い出を作りたいなと。人が少ない平日に出かけるのは最高です（笑）！子どもたちと過ごす時間は楽しいですし、3兄弟が戯れているのを見るのも好きです」



Instagram（@ikukyu_vlog）では、育休中のパパ目線で綴った3歳、1歳、0歳の子どもたちの楽しい日常や成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）