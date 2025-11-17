¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¡Ö¥Ó¥¢¡×¤Î¸°¤ò°®¤ë¿ÍÊª¡¢ÊÁËÜ»þÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¡ªºÊ¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ò18ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò½±¤¦
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï18Æü¡¢Âè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡£¡×¤ÎÂè37²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¥¯¥Ó¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ²ó¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤¬Åª³°¤ì¤ÊÅú¤¨¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¥¯¥Ó¤À¡Á¤ÈÃ²¤¯¥È¥¤Ë¡¢¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¢¡×¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¶µ¤¨¤ë¡£Å¹¼ç¤Î»³¶¶ºÍÏ©¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ìµ»ö¤Ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò½±¤¦¡£
¡¡ÊÁËÜ¤Ï½éÅÐ¾ì¡£13Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÊ¡¦¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤ÏÍ·½÷¡¦¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¶¦±é¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£