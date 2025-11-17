¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¾Ð´é¤Î¥È¥­¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë(¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤è¤ê(C)NHK)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¥È¥­¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò½±¤¦

¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï18Æü¡¢Âè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡£¡×¤ÎÂè37²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¥¯¥Ó¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¾¾Ìî¥È¥­¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ²ó¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤¬Åª³°¤ì¤ÊÅú¤¨¤Ð¤«¤ê¡£

¡¡¥¯¥Ó¤À¡Á¤ÈÃ²¤¯¥È¥­¤Ë¡¢¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¢¡×¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤È¶µ¤¨¤ë¡£Å¹¼ç¤Î»³¶¶ºÍÏ©¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ìµ»ö¤Ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥È¥­¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¥È¥­¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò½±¤¦¡£

¡¡ÊÁËÜ¤Ï½éÅÐ¾ì¡£13Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÊ¡¦¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¤ÏÍ·½÷¡¦¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¶¦±é¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£

¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥­(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£

»³¶¶ºÍÏ©Ìò¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ëÊÁËÜ»þÀ¸
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤è¤ê(C)NHK
Í·½÷¡¦¤Ê¤ßÌò¤Î¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤è¤ê(C)NHK

¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤­¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤­¤ë¡£