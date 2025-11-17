全国高校バスケットボール選手権（12月23日開幕・東京体育館など）の組み合わせが17日、決まった。

男子は高校年代最高峰リーグのU18（18歳以下）日清トップリーグを連覇し、同選手権の連覇を目指す福岡大大濠は1回戦で報徳学園（兵庫）と対戦。順当に勝ち上がれば、8強入りがかかる3回戦で強豪の開志国際（新潟）とぶつかる。

福岡県大会で福岡大大濠を破ってシード権を獲得した福岡第一は1回戦で四日市メリノール学院（三重）と対戦する。

夏の全国総体で初優勝した鳥取城北は2回戦から登場。東北学院（宮城）と東海大相模（神奈川）の勝者と対戦する。準優勝の八王子学園八王子（東京）は2回戦で佐賀北―奈良育英の勝者と当たる。

女子は全国総体優勝の桜花学園（愛知）が2回戦で柴田学園大柴田学園（青森）―鹿児島の勝者と対戦。同2位の日本航空北海道も2回戦から出てくる。昨年大会と全国総体で4強の精華女子（福岡）も2回戦からで、四日市メリノール学院（三重）―聖和学園（宮城）の勝者と激突。東海大福岡は1回戦で浜松開誠館（静岡）と戦う。