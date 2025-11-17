¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÇú¾Ð¡×¥Ø¥Ö¥ó¤¬Íß¤·¤¬¤ëà¥Ó¥¢á¤òÃµ¤·½¸¤á¤¿¥È¥¡¢ÈüÇÊ¢ª¥Ò¥¨¢ª³ù¢ª¥´¥Þ¢ªÆÈ³Ú¤«¤é¤Î¥µ¥ï¡Ä¤Ð¤±¤Ð¤±à¥â¥Î¥Ü¥±á²ó¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯
¡Ö¥È¥¤¬¤«¤½¸¤á¤¿beer¸õÊä¡×¤ò¸ø³«
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥È¤Î¡Ö¥â¥Î¥Ü¥±¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¤ÇÂç¥¦¥±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤«¤é¡Öbeer¡¢Íß¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤¬¡Ö¥Ó¥¢¡×¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢Ãµ¤·²ó¤Ã¤¿¡£À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡ÖÈüÇÊ¡×¡Ö¥Ó¥ï¡×¡Ö¥Ò¥¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡µ¢Âð¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¥È¥¤Ï½¸¤á¤¿Êª¤ò¼¡¡¹¤Ë¸«¤»¤ë¡£¡ÖÈüÇÊ(¥Ó¥ï)¡Ý¡×¡Ö¥Ò¥¨¡Ý¡×¡Ö³ù(¥«¥Þ)¡Ý¡×¡Ö¥´¥Þ¡Ý¡×¡ÖÆÈ³Ú(¥³¥Þ)¡Ý¡×¡Ä¤È¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÊ¸»ú¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¡¼¡×¤È¡¢Í§¿Í¤ÎÌîÄÅ¥µ¥ï(±ß°æ¤ï¤ó)¤ò²È¤Ë¾·¤Æþ¤ì¡Ö¥µ¥ï¡¼¡×¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¥È¥¤¬¤«¤½¸¤á¤¿beer¸õÊä¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÃæ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤óÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥â¥Î¥Ü¥±²ó£÷¡×¡Ö¤ä¤á¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÇú¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥È¡×¡Ö¥Ò¥¨¡¼¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¹¥¤¡×¡Ö¥µ¥ï¤È¥Ó¥¢¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£