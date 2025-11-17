ÁêÊýµÞÀÂ¤«¤é2Ç¯¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÈÆ±´ü·Ý¿Íà64ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¹¤ä¡Á¤ó¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡¡¥À¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÆ±´ü¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿64ºÐ¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¨¤§¡Á Ç½ÀªÄ® ¤Î¶ä´óÇÀ±à¤µ¤ó¤ÎÈª ¡¡¿·¤¿¤ÊÇÀË¡ ¤ËÄ©Àï¤§¡Á¤ó ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÂçºåÉÜÇ½ÀªÄ®¤ÎÇÀ±à¤ÇÈª¤ò¹Ì¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤«¤±¤ó¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ï¥Ã¥È¤Ë´ã¶À¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¹Ì±¿µ¡¤ò¤¿¤¯¤ß¤ËÁà¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¹¤ä¡Á¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¡ª¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÃËÁ°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤ª¤«¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤ÎÀ¼¥Þ¥Í¤ä¡¢¡Ö¤¨¤¨À¼¤§¡Á¡×¤ÈÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¥®¥ã¥°¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¤ª¤«¤æ¤¦¤¿¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯61¡Ë=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤«¤±¤ó¤¿¡¦¤æ¤¦¤¿¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Æ±´ü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¤È¤â¤ËµÈËÜ¶½¶È¤Î¡Ö¿´ºØ¶¶¶Ú2ÃúÌÜ·à¾ì¡×¤Ç³èÌö¡£1999Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Ç¾åÊýÌ¡ºÍÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£