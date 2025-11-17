¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×à33ºÐÃÂÀ¸Æüá¾å¸¶°¡°á¡¢ÈÄÁ°¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬Å·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×
ÈÄÁ°»Ñ¤Ç¥Í¥¿¤ò°®¤Ã¤Æ
¡¡¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¼Â¶È²È¤Î¾å¸¶°¡°á(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬àÃÂÀ¸Æü¤ÎÈÄÁ°¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡11·î12Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾å¸¶¡£¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç¡¡¤ªµÒÍÍ¤ËÈÄÁ°¸Æ¤ó¤Ç¤ª¼÷»Ê½Ð¤¹ ¥³¥ó¥«¥Õ¥§¾îÆüËÜ½é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÈÄÁ°»Ñ¤Ç¼÷»Ê¤ò°®¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬Å·ºÍ¤¹¤®¤ë¡¡¥»¥ó¥¹¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤âºÇ¶¯¡×¡Ö¤Ù¤é¤ó¤á¤¨Ä´¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¼÷»Ê°®¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£