Âè104²óÁª¼ê¸¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·èÄê¡ª »³Íü³Ø±¡vs.µþÅÔµÌ¡¢ÊÆ»ÒËÌvs.Î®·ÐÂçÇð¤Ê¤É¹¥¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½¡ª Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤Ï¿À¸Í¹°ÎÍ¤ÈÂÐÀï
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬11·î17Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ßõÎõ¤ÊÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Á´¹ñ¤ÎÂåÉ½48¹»¤¬ÆüËÜ°ì¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦Åß¤Î°ìÂç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢º£²ó¤ÇÂè104²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³«ËëÀï¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ¡¢Áá°ðÅÄ¼Â¡ÊÅìµþ£Â¡Ë¤ÈÆÁÅç¸©ÂåÉ½¡ÊÆÁÅç»ÔÎ© or ÆÁÅçËÌ¡£ÆÁÅç¸©·è¾¡¤Ï11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÏÅì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤È½éÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢£±²óÀï¤«¤é»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ëvs.µþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¢ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ëvs.Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ëÆ±»Î¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÈÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ú£±²óÀï¡¿12·î29Æü¡Û
¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ëvs.¹â¾¾¾¦¡Ê¹áÀî¡Ë
»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ëvs.µþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔ¡Ë
Ê¡°æ¾¦¡ÊÊ¡°æ¡Ëvs.¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë
ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ëvs.Âç¼Ò¡ÊÅçº¬¡Ë
ÀìÂçËÌ¾å¡Ê´ä¼ê¡Ëvs.¹Åç³§¼Â¡Ê¹Åç¡Ë
¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡Ëvs.¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë
µÜ¾ë¸©ÂåÉ½vs.ÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë
Áá°ðÅÄ¼Â¡ÊÅìµþB¡Ëvs.ÆÁÅç¸©ÂåÉ½
ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ëvs.¶½Ô¢¡ÊÂçºå¡Ë
ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ëvs.¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡ÊÄ¹ºê¡Ë
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ëvs.Æü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë
¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ëvs.¿·ÅÄ¡Ê°¦É²¡Ë
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ëvs.½é¼Ç¶¶ËÜ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
ËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ëvs.ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë
ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ëvs.ÆàÎÉ°é±Ñ¡ÊÆàÎÉ¡Ë
»³·ÁÌÀÀµ¡Ê»³·Á¡Ëvs.ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë
¡Ú£²²óÀï¡¿12·î31Æü¡Û
Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ëvs.¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ëvs.¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ëvs.¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë
²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ëvs.ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ëvs.½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¡Ë
ËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ëvs.±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë
ÉÙ»³°ì¡ÊÉÙ»³¡Ëvs.º´²ìÅì¡Êº´²ì¡Ë
ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ëvs.Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë
¡Ú£³²óÀï¡¿£±·î£²Æü¡Û
¡Ú½à¡¹·è¾¡¡¿£±·î£´Æü¡Û
¡Ú½à·è¾¡¡¿£±·î10Æü¡Û
¡Ú·è¾¡¡¿£±·î12Æü¡Û
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹ñÆâ¤Ç¥¬¡¼¥Ê¡õ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡ªÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡ßõÎõ¤ÊÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Á´¹ñ¤ÎÂåÉ½48¹»¤¬ÆüËÜ°ì¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦Åß¤Î°ìÂç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢º£²ó¤ÇÂè104²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³«ËëÀï¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ¡¢Áá°ðÅÄ¼Â¡ÊÅìµþ£Â¡Ë¤ÈÆÁÅç¸©ÂåÉ½¡ÊÆÁÅç»ÔÎ© or ÆÁÅçËÌ¡£ÆÁÅç¸©·è¾¡¤Ï11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÏÅì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤È½éÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢£±²óÀï¤«¤é»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ëvs.µþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¢ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ëvs.Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ëÆ±»Î¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÈÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ëvs.¹â¾¾¾¦¡Ê¹áÀî¡Ë
»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ëvs.µþÅÔµÌ¡ÊµþÅÔ¡Ë
Ê¡°æ¾¦¡ÊÊ¡°æ¡Ëvs.¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë
ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ëvs.Âç¼Ò¡ÊÅçº¬¡Ë
ÀìÂçËÌ¾å¡Ê´ä¼ê¡Ëvs.¹Åç³§¼Â¡Ê¹Åç¡Ë
¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡Ëvs.¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë
µÜ¾ë¸©ÂåÉ½vs.ÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë
Áá°ðÅÄ¼Â¡ÊÅìµþB¡Ëvs.ÆÁÅç¸©ÂåÉ½
ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ëvs.¶½Ô¢¡ÊÂçºå¡Ë
ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¡Ëvs.¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡ÊÄ¹ºê¡Ë
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ëvs.Æü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë
¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ëvs.¿·ÅÄ¡Ê°¦É²¡Ë
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ëvs.½é¼Ç¶¶ËÜ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
ËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ëvs.ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë
ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ëvs.ÆàÎÉ°é±Ñ¡ÊÆàÎÉ¡Ë
»³·ÁÌÀÀµ¡Ê»³·Á¡Ëvs.ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë
¡Ú£²²óÀï¡¿12·î31Æü¡Û
Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ëvs.¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ëvs.¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ëvs.¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë
²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ëvs.ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ëvs.½©ÅÄ¾¦¡Ê½©ÅÄ¡Ë
ËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ëvs.±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë
ÉÙ»³°ì¡ÊÉÙ»³¡Ëvs.º´²ìÅì¡Êº´²ì¡Ë
ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ëvs.Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë
¡Ú£³²óÀï¡¿£±·î£²Æü¡Û
¡Ú½à¡¹·è¾¡¡¿£±·î£´Æü¡Û
¡Ú½à·è¾¡¡¿£±·î10Æü¡Û
¡Ú·è¾¡¡¿£±·î12Æü¡Û
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¹ñÆâ¤Ç¥¬¡¼¥Ê¡õ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡ªÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª