１４日に放送されたＴＢＳ系ドラマ「フェイクマミー」では、茉海恵（川栄李奈）がさゆり（田中みな実）に、夫に意見するときは「筑前煮」を用意すればいいと助言。ネットでは同局火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の竹内涼真を思い出す声が数多く上がった。

この日の「フェイクマミー」では、いろはの叔母と身分を偽り、学校の送り迎えをしている茉海恵に、さゆりが相談に乗ってほしいと声をかける。

さゆりは、夫が息子を無理やり留学させようとしていることに「子どもの気持ちが無視されるのは我慢ができない」と言い、「どうすればいいかわからなくて」と相談。茉海恵は「経営者はこっちのペースがあるから、大事な話をしたいときは、先に気持ち良く話をさせた方がいい。食事をしながらとか」と言い「メニューは筑前煮とか、ほうれん草のおひたしとか。最後は渋いお茶」「男の人ってなんだかんだ素朴な味が好きでしょ」と具体的に助言。

果たしてさゆりの夫・慎吾（笠松将）は茉海恵の言った通りの反応を見せ、留学については白紙に戻してくれた。

必殺技・筑前煮は「じゃあ、あんたが作ってみろよ」でも、勝男（竹内涼真）が鮎美（夏帆）に作らせていた超お気に入りメニュー。勝男が自分の横暴に気付くきっかけにもなったキーアイテムだ。

ネットでもドラマをまたいでの再びの筑前煮登場に「今日のフェイクマミー見た人全員の頭の中に勝男が過ぎったでしょ」「素朴な疑問なんだけど、世の男はそんなに筑前煮が好きなの？それともＴＢＳが筑前煮ハマっているだけ？」「本橋、あんたも筑前煮男か」「火曜といい金曜といい、なんでモラ男って筑前煮が好きなんですか？」「筑前煮が史上最高にアツい」「今期は『筑前煮』が優勝だろ、史上まれに見る注目度すぎて」など話題となっていた。