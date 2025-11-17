タレントの香取慎吾（48）が、音楽番組に出演した際の最新ショットを公開し、ファンから驚きの声が寄せられている。

【映像】「違う人みたい」激変した姿＆「ヤバかった」音楽番組での様子（複数あり）

2025年10月24日に更新したInstagramで、「どんな髪がお好みですか？髪、切ります。近々。またお伝えしますね」とつづり、原始人へと変貌を遂げた個人事業主向けファクタリングサービス「ペイトナー」のCM撮影オフショットを公開していた香取。「や〜だ。誰かと思ったわ」「違う人みたいでびっくりしたぁ」など、多くの反響が寄せられ、話題になっていた。

最新ショットに驚きの声「ヤバかった」「ビックリ」

11月15日には、13日に日本テレビ系列で放送された音楽特番「ベストヒット歌謡祭2025」に出演した際のオフショットを投稿ダンサーたちとの集合写真や、一夜限りのスペシャルコラボを果たした歌手・氷川きよし（48）との2ショットを披露している。

この投稿にも「まさかの黒髪 ビックリ」「見るたびにパワーアップしててヤバかったです」「テレビの前で『すごい！カッコいい』って叫びながら見てたよ」など、驚きの声が上がっている。（『ABEMA NEWS』より）