第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の組み合わせ抽選会が１７日、都内の日本テレビ本社で行われた。

＊ ＊ ＊

前年度覇者の前橋育英（群馬）は初戦で神戸弘陵（兵庫）との対戦が決まった。前橋育英は２大会前の２回戦で神戸弘陵に０―２で敗北。Ｊ２山形への入団が内定しており、前回大会で優秀選手にも選ばれた主将のＭＦ竹ノ谷優駕（３年）は高校１年当時に経験した敗戦の悔しさに言及しながら「先輩の借りを返せるように頑張りたい」と意気込んだ。

自身を筆頭に、前回大会の優勝を経験した選手も多く残る。２連覇へ向けて同ブロックには昌平（埼玉）、尚志（福島）ら強豪が勢ぞろいしているが「（この学年は）１人１人個性のある選手がいる。それぞれ個性を発揮出来た試合はいい試合になる。選手権は人生を変えられる大会。１試合１試合全てを出し尽くしていい大会になれば」と言葉に力を込めた。

◆１回戦

尚志―高松商、山梨学院―京都橘、福井商―高川学園、帝京長岡―大社、専大北上―広島皆実、上田西―水口、宮城県代表―那覇西、早実―徳島県代表、帝京大可児―興国、浜松開誠館―九州文化学園、金沢学院大付―日章学園、鹿島学園―新田、青森山田―初芝橋本、北海―大津、矢板中央―奈良育英、山形明正―大分鶴崎

◆２回戦

前橋育英―神戸弘陵、昌平―高知、東海学園―神村学園、岡山学芸館―日大藤沢、東福岡―秋田商、堀越―宇治山田商、富山第一―佐賀東、米子北―流通経大柏