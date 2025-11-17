女優の加藤あい（４２）のグラビアショットが反響を呼んでいる。

１７日までにインスタグラムで「久しぶりのグラビア撮影 とても楽しい撮影でした」とつづると、グラビアショットを公開。美肩など素肌があらわになったスタイルでの写真になっており、「色々と、これまでについてもお話しさせていただきました。３回にわたる掲載の、第一回目となります。是非ご覧ください」とファンに呼び掛けた。

この投稿には「ほんとに綺麗です、見惚れます」「どんどん美しくなっている あい様はすごいです」「２０代にしか見えないです！」「きゃー素敵 あいちゃんの美しさが溢れています！」「変わらぬ美しさ」「いつまでもこの美ぼう」などの声があがっている。

加藤は「池袋ウエストゲートパーク」や「海猿 ＵＭＩＺＡＲＵ ＥＶＯＬＵＴＩＯＮ」などの話題作でヒロインを務め人気に。数々の広告に出演し、２０００年前後には“ＣＭ女王”として君臨した。

プライベートでは２０１３年に一般男性と結婚し、１５年に第１子、１８年に第２子、２２年に第３子を出産。昨年１０月にファッションブランドのイベントに出演し、約８年ぶりに公の場に姿を見せた。