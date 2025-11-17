アップコン、今期経常を一転5％増益に上方修正・最高益、未定だった配当は11円実施、実質32％増配（訂正）

アップコン <5075> [名証Ｎ] が11月17日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年1月期の経常利益(非連結)を従来予想の2億3100万円→3億5500万円(前期は3億3700万円)に53.7％上方修正し、一転して5.3％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の経常損益も従来予想の3400万円の赤字→9000万円の黒字(前年同期は1億2900万円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。



業績好調に伴い、従来未定としていた期末一括配当は11円(前期は1→3の株式分割前で25円)実施する方針とした。

25年9月に実施した1→3の株式分割を考慮すると、実質32.0％増配となる。



会社側からの【修正の理由】

2026年１月期通期業績予想につきましては、公共・民間工事ともに受注が好調に推移したこと及び大型案件の複数受注等により、当初予想していた売上高及び営業利益、経常利益、当期純利益を上方修正することとし、売上高1,320百万円、営業利益350百万円、経常利益355百万円、当期純利益215百万円に修正いたします。

