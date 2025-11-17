J1¿À¸Í¡¢Ë¡À¯Âç¤ÎÂç·¿FWÁêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤Î²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¡Ö¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J1¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï17Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤è¤êFWÁêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥ÉÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÊ¡À¸»Ô½Ð¿È¤ÎÁêß·Áª¼ê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸Íý¹â¹»¡¢Ë¡À¯Âç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö195cm¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿Âç³Ø¶þ»Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áêß·Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¡¢¤³¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚÊý¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Î2026¥·¡¼¥º¥óÆâÄêÁª¼ê¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MFßÀºê·òÅÍÁª¼ê¡Ê18¡¢¢¨¡Öºê¡×¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢MFÂçÀ¾Ì«ÂÀÁª¼ê¡Ê18¡Ë¡¢MFÀ¥¸ýÂçæÆÁª¼ê¡Ê17¡Ë¡¢FWÅÏÊÕÈ»ÅÍÁª¼ê¡Ê18¡Ë¤È¡¢µþÅÔµÌ¹â¹»¤ÎFW°ËÆ£Ì«ÂÀÁª¼ê¡Ê18¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç6¿ÍÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2025Ç¯JFA¡¦J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ÎDFÆþ¹¾æ¹²ðÁª¼ê¡Ê20¡Ë¤Ï2027Ç¯1·î¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄêºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£