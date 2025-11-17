ETF売買代金ランキング＝17日大引け
17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 119717 -33.3 43460
２. <1357> 日経Ｄインバ 24296 16.0 5937
３. <1540> 純金信託 20758 21.9 19415
４. <1360> 日経ベア２ 16828 33.7 145.8
５. <1579> 日経ブル２ 10116 0.7 467.6
６. <1458> 楽天Ｗブル 8654 -37.7 51530
７. <1321> 野村日経平均 7330 -56.9 52280
８. <1568> ＴＰＸブル 5664 -7.4 691.9
９. <1306> 野村東証指数 4433 -56.0 3507.0
10. <2644> ＧＸ半導日株 4142 36.4 2434
11. <2036> 金先物Ｗブル 3272 -4.9 157500
12. <1542> 純銀信託 2229 -0.1 22870
13. <1459> 楽天Ｗベア 2124 -30.6 239
14. <314A> ｉＳゴールド 2110 -9.7 297.9
15. <1329> ｉＳ日経 1936 13.3 5243
16. <1328> 野村金連動 1871 34.2 14980
17. <1326> ＳＰＤＲ 1591 14.4 57840
18. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1418 -19.8 682.8
19. <200A> 野村日半導 1295 161.1 2261
20. <1655> ｉＳ米国株 1263 -20.0 754.9
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1245 -43.4 52070
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1223 -48.6 66650
23. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1205 351.3 3547.0
24. <1615> 野村東証銀行 1176 -47.4 490.7
25. <1330> 上場日経平均 1125 -35.6 52350
26. <1545> 野村ナスＨ無 1087 -58.0 39370
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1081 -34.6 2365
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 908 1.8 2170.5
29. <1489> 日経高配５０ 865 -20.4 2706
30. <1358> 上場日経２倍 835 -23.0 82410
31. <1346> ＭＸ２２５ 824 -74.2 52340
32. <1308> 上場東証指数 806 -25.9 3468
33. <2244> ＧＸＵテック 740 -53.0 3068
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 728 141.9 1103
35. <1541> 純プラ信託 635 7.8 7097
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 617 -56.3 59320
37. <1475> ｉＳＴＰＸ 594 -76.7 345.7
38. <1398> ＳＭＤリート 571 -22.9 2072.0
39. <2516> 東証グロース 432 -28.6 550.9
40. <1547> 上場ＳＰ５百 385 6.6 11400
41. <2559> ＭＸ全世界株 385 -51.7 25445
42. <2860> 野村独株Ｈ有 375 3025.0 3100
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ 374 -25.5 53320
44. <1571> 日経インバ 353 -69.6 418
45. <1671> ＷＴＩ原油 351 -59.8 3001
46. <2569> 上場ＮＱヘ有 339 249.5 3774
47. <1630> 野村小売 336 3260.0 35950
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 319 -25.1 148
49. <237A> ｉＳ米２５ 313 1103.8 169.1
50. <2243> ＧＸ半導体 310 -65.6 2523
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
