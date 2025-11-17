　17日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　119717　　 -33.3　　　 43460
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 24296　　　16.0　　　　5937
３. <1540> 純金信託　　　　 20758　　　21.9　　　 19415
４. <1360> 日経ベア２　　　 16828　　　33.7　　　 145.8
５. <1579> 日経ブル２　　　 10116　　　 0.7　　　 467.6
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8654　　 -37.7　　　 51530
７. <1321> 野村日経平均　　　7330　　 -56.9　　　 52280
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　5664　　　-7.4　　　 691.9
９. <1306> 野村東証指数　　　4433　　 -56.0　　　3507.0
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　4142　　　36.4　　　　2434
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　3272　　　-4.9　　　157500
12. <1542> 純銀信託　　　　　2229　　　-0.1　　　 22870
13. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2124　　 -30.6　　　　 239
14. <314A> ｉＳゴールド　　　2110　　　-9.7　　　 297.9
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　1936　　　13.3　　　　5243
16. <1328> 野村金連動　　　　1871　　　34.2　　　 14980
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1591　　　14.4　　　 57840
18. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1418　　 -19.8　　　 682.8
19. <200A> 野村日半導　　　　1295　　 161.1　　　　2261
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　1263　　 -20.0　　　 754.9
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　1245　　 -43.4　　　 52070
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1223　　 -48.6　　　 66650
23. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1205　　 351.3　　　3547.0
24. <1615> 野村東証銀行　　　1176　　 -47.4　　　 490.7
25. <1330> 上場日経平均　　　1125　　 -35.6　　　 52350
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　1087　　 -58.0　　　 39370
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1081　　 -34.6　　　　2365
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 908　　　 1.8　　　2170.5
29. <1489> 日経高配５０　　　 865　　 -20.4　　　　2706
30. <1358> 上場日経２倍　　　 835　　 -23.0　　　 82410
31. <1346> ＭＸ２２５　　　　 824　　 -74.2　　　 52340
32. <1308> 上場東証指数　　　 806　　 -25.9　　　　3468
33. <2244> ＧＸＵテック　　　 740　　 -53.0　　　　3068
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 728　　 141.9　　　　1103
35. <1541> 純プラ信託　　　　 635　　　 7.8　　　　7097
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 617　　 -56.3　　　 59320
37. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 594　　 -76.7　　　 345.7
38. <1398> ＳＭＤリート　　　 571　　 -22.9　　　2072.0
39. <2516> 東証グロース　　　 432　　 -28.6　　　 550.9
40. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 385　　　 6.6　　　 11400
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　 385　　 -51.7　　　 25445
42. <2860> 野村独株Ｈ有　　　 375　　3025.0　　　　3100
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 374　　 -25.5　　　 53320
44. <1571> 日経インバ　　　　 353　　 -69.6　　　　 418
45. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 351　　 -59.8　　　　3001
46. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 339　　 249.5　　　　3774
47. <1630> 野村小売　　　　　 336　　3260.0　　　 35950
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 319　　 -25.1　　　　 148
49. <237A> ｉＳ米２５　　　　 313　　1103.8　　　 169.1
50. <2243> ＧＸ半導体　　　　 310　　 -65.6　　　　2523
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


