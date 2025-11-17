日経平均17日大引け＝続落、52円安の5万323円 日経平均17日大引け＝続落、52円安の5万323円

17日の日経平均株価は前週末比52.62円（-0.10％）安の5万323.91円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は615、値下がりは932、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は239.86円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が25.4円、ダイキン <6367>が22.06円、良品計画 <7453>が20.39円、日東電 <6988>が17.72円と並んだ。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を145.40円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が125.68円、ＳＢＧ <9984>が112.31円、中外薬 <4519>が39.11円、イビデン <4062>が26.74円と続いた。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気・ガス、情報・通信業、石油・石炭が続いた。値下がり上位には証券・商品、空運業、小売業が並んだ。



株探ニュース

