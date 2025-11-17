リスク警戒のドル高円高が優勢の中、豪ドルドルは午後に0.6512ドルまで下落＝オセアニア為替概況



日本株、中国株に売りが出るなど、リスク警戒の動きが優勢となり、ドル高円高となった。豪ドルドルは朝の0.6535ドル前後からじりじりと下げ、昼過ぎに0.6512ドルを付けた。もっとも新しい材料が出たわけではなく、行き過ぎた動きにも警戒感。その後少し戻して0.6520台を回復。

対円では朝の101円00銭を挟んでの推移から昼前に100円74銭まで下落。その後ドル円の上昇もあって100円90銭台を付けるなど、こちらも下げが続かず。



NZドルドルも豪ドルドル同様に朝の水準から売りが出て0.5680ドル前後から0.5658ドルを付けた。その後0.5670ドル台を回復。対円では87円80銭を挟んでの推移から昼前に87円52銭を付けるも、87円78銭まで戻している。



今週の主な指標

豪州

11/19 08:30 Westpac先行指数 （10月） 前回 -0.03% （前月比）

11/19 09:30 賃金指数 （2025年 第3四半期） 予想 0.8% 前回 0.8% （前期比）

11/19 09:30 賃金指数 （2025年 第3四半期） 予想 3.4% 前回 3.4% （前年比）

NZ

11/19 06:45 生産者物価指数 （2025年 第3四半期） 前回 0.6% （前期比）

11/21 06:45 貿易収支 （10月） 前回 -13.55億NZドル （貿易収支）

