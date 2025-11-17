【カナダ】
住宅着工件数（10月）22:15
予想　N/A　前回　27.92万件

国際証券取扱高（9月）22:30
予想　N/A　前回　259.2億カナダドル

消費者物価指数（CPI）（10月）22:30
予想　0.3%　前回　0.1%（前月比)
予想　2.2%　前回　2.4%（前年比)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）22:30
予想　6.0　前回　10.7

建設支出（8月）18日0:00
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前月比)

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。