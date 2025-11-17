【カナダ】

住宅着工件数（10月）22:15

予想 N/A 前回 27.92万件



国際証券取扱高（9月）22:30

予想 N/A 前回 259.2億カナダドル



消費者物価指数（CPI）（10月）22:30

予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）22:30

予想 6.0 前回 10.7



建設支出（8月）18日0:00

予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更されることがあります。

