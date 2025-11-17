これからの予定【経済指標】
【カナダ】
住宅着工件数（10月）22:15
予想 N/A 前回 27.92万件
国際証券取扱高（9月）22:30
予想 N/A 前回 259.2億カナダドル
消費者物価指数（CPI）（10月）22:30
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（11月）22:30
予想 6.0 前回 10.7
建設支出（8月）18日0:00
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
