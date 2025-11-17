17:15　デギンドスECB副総裁、会議開会挨拶
18:00　スレイペン・オランダ中銀総裁、記者会見
19:00　欧州委員会秋季経済予測
22:20　マン英中銀委員、景気動向について講演
23:00　ウィリアムズNY連銀総裁、会議開会挨拶（質疑応答なし）
23:30　ジェファーソンFRB副議長、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:45　レーンECBチーフエコノミスト、金融政策について講演

18日
1:00　チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）公聴会出席
3:00　カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
4:00　ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

香港世界貿易会議

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。