テクニカルポイント ユーロドル、短期上昇トレンドは一服、中立状態に テクニカルポイント ユーロドル、短期上昇トレンドは一服、中立状態に

1.1696 一目均衡表・雲（上限）

1.1683 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1681 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1661 100日移動平均

1.1656 一目均衡表・雲（下限）

1.1602 現値

1.1599 一目均衡表・基準線

1.1585 21日移動平均

1.1568 10日移動平均

1.1563 一目均衡表・転換線

1.1490 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1452 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1383 200日移動平均



ユーロドルは、１１月に入ってからの短期上昇トレンドは一服している。１０日線は２１日線を下回っており、ＲＳＩ（１４日）は４９．８と中立水準に戻している。上値ポイントとしては一目均衡表の雲下限が１．１６５６レベルにある。下値ポイントは１．１５６０台に１０日線と一目均衡表の転換線が位置している。中長期的な流れは、２００日線が右肩上がりとなっており上方向に傾斜している。

