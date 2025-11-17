地域に根ざしたミニシアターとして親しまれてきた千葉県柏市のキネマ旬報シアターが、設備の大規模工事などのためのクラウドファンディング（ＣＦ）を実施している。

閉館の危機にさらされた映画館を救おうと、賛同する映画ファンらの声が集まっている。

同シアターは、映画雑誌を発行するキネマ旬報社が２０１３年２月にオープン。ＪＲ柏駅西口にあった映画館の閉館を受け、映写設備などをリニューアルして開館した。３スクリーンで、席数は計約４４０。

邦洋画、新作・旧作を問わず、年間約４００本の映画を上映。シネコンでは上映機会の少ないドキュメンタリー作品や独立系のアート作品などのほか、地域にゆかりのある監督の映画なども扱っている。監督や俳優らのトークイベント、近隣の小中学生を無料招待する鑑賞会なども好評だ。

ＣＦは、設備の新規入れ替えなどが同社の自己資金だけでまかなえないため、８月末から実施していた。７０００万円を目標にしていたが、期限の１１月３日までに到達せず、期間を１２月３１日まで延長している。詳細は、専用サイト「シネファ」（https://cinefa.terraceside.jp/projects/3）へ。