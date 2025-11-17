俳優の指出瑞貴さんが自身のインスタグラムを更新。

バイクとの２ショット写真を投稿しました。



指出瑞貴さんは「ぁぁーー気持ちよかった〜♥疲れとだるさが吹っ飛んだ♡」と、バイクに跨った写真をアップ。



続けて「高速の上からの景色が、今日は特に綺麗でした。後光がさしていたり、真っ白な雲と真っ青な空のコントラストが絵に描いたような景色。心地よい秋風 インカムで音楽流して一人カラオケしながら、わっほーーいと叫びました（恥ずかしい笑」と、綴りました。







そして「オーストラリアからお世話になったスタッフさんが来日中で、集まりました 拙い英語すぎてごめんなさいだけど、スタッフさんに助けてもらいながら楽しい時間を過ごしました♥」と、記しました。







指出瑞貴さんは「パワフルで人生エンジョイしまくりなスタッフの皆さま、素敵な人生の先輩方とのお話は至福の時です！ 来年は一緒にお仕事できたら嬉しいな！私も頑張る」と、その思いを綴っています。





【 指出瑞貴さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

H 166



Skills

SUP（スタンドアップパドルボード）、ヨガ

Lisence

パーソナルトレーナー（日本コンディショニング協会）、大型免許/大型二種、普通自動二輪免許、普通自動車免許、特殊小型船舶免許

OCEANS WEBにて「みずきのMeet Bike♡」、ヤングマシンweb内サインハウスチャンネルにて「⼥優 指出瑞貴 の「バイク×⾳楽×コーヒーdiary」連載中。



