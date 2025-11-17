俳優で気象予報士の石原良純（63）ら「石原4兄弟」が、17日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。22年に亡くなった父、元東京都知事で作家の石原慎太郎さんと、慎太郎さんの逝去から1カ月後に亡くなった母典子さんのことなどを話した。

次男の良純と、長男伸晃氏、三男宏高氏、四男延啓氏がスタジオに勢ぞろいしてトーク。4人は一家の様子を書いた共著「石原家の兄弟」（新潮社）を10月に発売した。

慎太郎さんの思い出話しで、良純が「なぐられたことある？」と聞くと、「はい」と伸晃氏と宏高氏が手を挙げた。良純は「僕はないんですよ」。延啓氏も「僕も全然、なぐられたことはないです」。すると良純が「こいつ、学生のころに酔っぱらって帰ってきて…」と延啓氏のエピソードを披露。「うちのおやじが『なんだこいつは！』って。普通だったら、『たたき出せって』とかあるじゃないですか、ドラマでも」。

ただ、この時、良純が帰宅すると「（延啓氏が）きれいに布団を引いて、玄関で寝ている。なんだろう、こんなところに寝てると思ったら、おやじが『そこに寝かしておけ』って言いいつつも、布団を引いた」。司会の黒柳徹子（92）が「末っ子だから、かわいがられていた？」と聞くと、伸晃氏は「絶対にかわいがられていました、父親と母親から。別格です」。延啓氏は「気を使わなかったですね、おやじに対して。何でも言い合えたので」と当時を振り返った。