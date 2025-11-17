ÂçÃÀÏª½Ð¤Î½é¼Ì¿¿¸ú²Ì¡ª28ºÐNMB48¤¬¥Õ¥©¥í¥ï¡¼£³Ëü¿ÍÁý¤òÊó¹ð¡¢¸æÎé¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¸ø³«
NMB48ÏÂÅÄ³¤Í¤¡Ê28¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Àè·î15ÆüÈ¯Çä¤Î½é¼Ì¿¿½¸¡Ö³Î¿®ÈÈ¡×¤ÎÈ¿¶Á¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬3Ëü¿Í¤âÁý¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¡¡È¯Çä¤«¤é1¥«·î·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡¡¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È·èÄê¤·¤Æ¤«¤é¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤â3Ëü¿ÍÄøÁý¤¨¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¡¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£17Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎX¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï12¡¦2Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
È¯ÇäÁ°¤«¤éÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ÎÂçÃÀÏª½Ð¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿1ºý¡£Àè·î25Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¼Ì¿¿È¯Çä¤ÎµÇ°¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤ä¡ª¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ÅÈÇ¤Î·èÄê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÇä¤ì¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ç¡£ÌµÍý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö99ÅÀ¡×¤Ç¡Ö¤¢¤È1ÅÀ¤Ï¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¡ÊÆÉ¼Ô¡Ë¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¤¢¤¶¤È¤¤¾Ð´é¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£