俳優醍醐虎汰朗（25）と中川大輔（27）が17日、都内で、ダブル主演するMBSドラマフィル「ifの世界で恋がはじまる」（20日スタート、木曜深夜1時29分、テレビ神奈川では同深夜1時）の第1話先行試写＆完成披露トークイベントに登壇した。

海野幸氏の同名小説が原作のラブストーリー。醍醐は技術職から営業部に異動し、職場になじめずに孤独な日々を送る加納彰人役。中川は加納の同期で、営業部エースの大狼誠司を演じた。

イベントで2人は「以心伝心お絵描きゲーム」に挑戦した。イラストで回答の一致を目指すコーナーで、1つ目のテーマは「今作を表す絵」。

そろってフリップを出すと、絵が上手な中川に対して醍醐の“迷画伯”ぶりが明らかに。「何これ…。ホラー？ 」と戸惑う中川に、醍醐は「これベッド。これが僕の体で、ここまで大狼の体。こう覆いかぶさってきて、僕が下にいて、壁ドンみたいな感じでベッドに…」と説明するも、うまく伝わらず。今後ドラマ内で登場するシーンだそうだが、中川は「こんなシーンないよ。おれが食べちゃったみたいになってる」と笑顔で困惑した。

2つの目のテーマは「2人で冬にしたいこと」で、中川はこたつでゲーム、醍醐はスノーボード。またも答えは一致しなかったが、醍醐のイラストは無事にスノボと伝わり、中川から「本当におれと2人でスノボ行きたいの？ 聞いたことないよ」とツッコまれていた。