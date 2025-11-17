Ë¡À¯Âç¤Îµð¶íFWÁêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬¿À¸ÍÆâÄê!! ·»¤ËÂ³¤¯¥×¥íÆþ¤ê²Ì¤¿¤¹¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï17Æü¡¢Ë¡À¯ÂçFWÁêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É(4Ç¯)¤ÎÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÊ¸Íý¹â½Ð¿È¤ÎÁêß·¤Ï195cm95kg¤ÎÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢Áê¼êDF¤ò°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¥¯¥é¥Ö¤â¡Ö195cm¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿Âç³Ø¶þ»Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Ë¡À¯ÂçÆþ³ØÅö½é¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ìÄ¾¸å¤ËÅÓÃæ¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë²ù¤·¤¤·Ð¸³¤â¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¡£3³ØÇ¯¾å¤Î·»¤ÏÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGKÁêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ß¤À¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¥³¥á¥ó¥È
¡üFWÁêß·¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É
(¤¢¤¤¤¶¤ï¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯8·î2Æü(22ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÅìµþÅÔÊ¡À¸»Ô
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
195cm/95kg
¢£·ÐÎò
7FCÊ¡À¸-FCÊ¡À¸U-12-FCÊ¡À¸U-15-ÆüËÜÊ¸Íý¹â-Ë¡À¯Âç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¡¢¤³¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚÊý¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
