＝LOVEの8周年ツアー＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞の愛知公演が11月15日(土)、11月16日(日)に愛知県・IGアリーナにて開催され、公演上でツアーファイナル公演の告知が行われた。

愛知公演は満員御礼となる2日間で約30,000人を動員して開催され、各公演ごとのメンバーセレクト楽曲では、11月15日(土)は大場花菜がセンターを務める、叶わなかった恋の記憶が蘇る切ないサマーソング「海とレモンティー」をソロで披露。11月16日(日)は郄松瞳のソロ楽曲となっている一途なラブソング「僕のヒロイン」を佐々木舞香が披露するなど、ライブならではの特別な演出で会場を大いに沸かせた。

また、2日目となる11月16日(日)のアンコールはYouTubeでも生配信が行われ、生配信中のMCでは、2026年4月18日(土)、4月19日(日)の2日間、神奈川県・横浜スタジアムにて＝LOVE 8周年ツアー＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞のファイナル公演が開催されることが発表され、会場には大きな歓声が響きわたった。

ツアーファイナルの詳細に関しては後日発表となる。2026年へ向けてさらに活躍の場を広げる＝LOVEに引き続き注目してほしい。

■＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞ 2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール

2026年4月18日(土)、19日(日) 神奈川県・横浜スタジアム

詳細はHPにて

https://equal-love.jp/feature/specialsite_8thconcert ■ ＜＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR＞FINAL in 横浜スタジアム

詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。

■19thシングル 「ラブソングに襲われる」

2025年10月8日発売

https://equal-love.jp/feature/specialsite_19thsingle

関連リンク