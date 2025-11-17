King ¡õ Prince¤Î²Ö²Ð¤¬20th Century¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ±¤¯¥³¥é¥Ü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¶á¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¥ß¥é¥¯¥ë¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤Þ¤¿¤Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öå«¤ò´¶¤¸¤ë¡×
King ¡õ Prince¤¬11·î15Æü¡¦16Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡ØKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKing ¡õ Prince¤Î²Ö²Ð¤¬20th Century¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ±¤¯¥³¥é¥Ü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～④
Æ±¤¸ÆüÄø¤Ç¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎÙÀÜ¤µ¤ì¤¿ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9～11¥Ûー¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥µ¥ó¥È¥êー ¥ªー¥ë¥Õ¥êー presents Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025 ～´ØÅìÇú²»¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó～ powered by Epson¡Ù¤¬³«ºÅ¡£
15Æü¤Î¡ØÝæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡Ù¤Ë20th Century¡ÊÄÌ¾Î¡§¥È¥Ë¥»¥ó¡Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢¥°¥ëー¥×¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤ËKing & Prince¥°¥ëー¥×X¤¬È¿±þ¤·¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ó¥×¥ê¤Ï¡Ö¤ª·»¤µ¤ÞÊý¤Ë²Ö²Ð¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²Ö²Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ
20th Century¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ー¡ª¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÆ±Áë²ñ¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìËç¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤Î²Ö²Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥È¥Ë¥»¥ó¤ÇµÇ°¼Ì¿¿»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥¥ó¥×¥ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Î²°³°¤Ç¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤¢¤¬¤ë²Ö²Ð¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÈËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤ÏÆ±¤¸±Ø¤Ë¤¢¤ë²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤«¤é¡ØKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡Ù¤ò´®Ç½¤·¤¿¥È¥Ë¥»¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¥¥ó¥×¥ê¸ø¼°X¤¬¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¤ª·»¤µ¤ÞÊý¤Ë²Ö²Ð¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²Ö²Ð¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö#¥È¥Ë¥»¥ó ¤ª·»¤µ¤Þ¡×¡Ö#Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî2025¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Þ¤Ç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤Î²Ö²Ð¤¬¥È¥Ë¥»¥óÀèÇÚ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¶á¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¥ß¥é¥¯¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤Þ¤¿¤Á¥³¥é¥Ü¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤Þ¸Æ¤Ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀèÇÚ¸åÇÚ¤Îå«¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È´¶·ã¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥ó¥×¥ê¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡ØKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÀ¥Î÷¡õ¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ÎÍá°á»Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂ³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£