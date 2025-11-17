　17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比24.1％減の2738億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.8％減の1974億円だった。

　個別ではＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> 、グローバルＸ　プライシングパワー・リーダーズ <328A> 、ＮＥＸＴ　食品 <1617> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　日本株配当ローテーション <435A> 、ＮＥＸＴ　ニッチトップ中小型日本株 <2050> など25銘柄が新高値。ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債　７－１０ <2091> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、ｉシェアーズ　ドイツ国債　ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉシェアーズ　米国債２０年超　プレミアム <453A> が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が6.49％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> が4.05％高と大幅な上昇。

　一方、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ダブル・ブル　ＥＴＮ <2036> は7.02％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.77％安、ＳＭＴ　ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> は4.71％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　銀上場投資信託 <1673> は3.90％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は3.86％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が52円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1197億1700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1497億9200万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が242億9600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が168億2800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が101億1600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が86億5400万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が73億3000万円の売買代金となった。

株探ニュース