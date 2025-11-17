ETF売買動向＝17日大引け、全銘柄の合計売買代金2738億円 ETF売買動向＝17日大引け、全銘柄の合計売買代金2738億円

17日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比24.1％減の2738億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.8％減の1974億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> 、グローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日本株配当ローテーション <435A> 、ＮＥＸＴ ニッチトップ中小型日本株 <2050> など25銘柄が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が6.49％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が4.05％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は7.02％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.77％安、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> は4.71％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は3.90％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は3.86％安と大幅に下落した。



日経平均株価が52円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1197億1700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1497億9200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が242億9600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が168億2800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が101億1600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が86億5400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が73億3000万円の売買代金となった。



