タレントの朝日奈央（31）が16日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（深夜0・55）に出演。質問失敗に焦る場面があった。

この日は「女性だけのメモドライブ」と題して、お笑いタレントのヒコロヒー、お笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴、朝日、大家志津香、フリーアナの森香澄、歌手のあのがドライブに参加。車内で思った本音をリアルタイムでメモするという企画を実施した。

BBQ会場を目指し大家の運転でドライブ。朝日は生放送出演の関係で遅れての合流となったが、合流まで社内は会話が弾まず気まずい雰囲気に。朝日は持ち前の明るさとトーク力でメンバーを盛り上げた。

福田から元「アイドリング!!!」の朝日と元「AKB48」の大家につて「しーちゃん（大家）と奈央ちゃんは同じ時代のアイドルなんじゃない？」と質問が。朝日は「同じ時代のアイドルです」と答えて「ねー！」と大家に呼びかけた。

続けて「もちろんコラボもして。『AKBアイドリング!!!』っていう…『チューしようぜ』っていう曲も」と説明。大家は“心の声”を「『チューしようぜ』参加してない。選抜漏れ」とメモしていた。

微妙になった空気をスタジオで振り返っていた朝日は「ヤバイ！間違えた。大失敗」と反省。大家も「言えなかったです」と苦笑いだった。