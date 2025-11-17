NPB(日本野球機構)は17日、オリックスがディアス選手とオリバレス選手を自由契約選手としたことを発表しました。両選手は今季チームに合流した新助っ人。1年での放出となりました。

ディアス選手は、2023年にメジャーの90試合に出場し、打率.221（272打数、60安打）、10本塁打、27打点をマークするなど躍動。同年にはコロンビア代表としてWBCにも出場しました。その長打力にも期待されオリックス入団となるも、今季は50試合の出場で打率.228、本塁打2本、打点6という成績。今回、自由契約選手として公示されました。ディアス選手は7月27日のソフトバンク戦で、みずほPayPayドームのレフトポールを直撃するホームランを記録。マルタイ棒ラーメン1年分を獲得したことでも話題となりました。

オリバレス選手は、2020年にメジャーデビューすると、5年間で計285試合に出場。NPBの舞台での躍動にも期待が寄せられていましたが、今季は11試合の出場で打率.182という成績となりました。名前と球団名“オリックス”の関連性でも話題となりましたが、今回、自由契約選手として公示されました。