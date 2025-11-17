踊るトム・クルーズ！ オスカー名誉賞デビー・アレンとノリノリでダンスする姿をキャッチ
「トップガン」や「ミッション：インポッシブル」シリーズで知られ、アカデミー名誉賞の授与が発表されたトム・クルーズ。授賞式を前に、一緒に受賞予定のデビー・アレンとともにパーティーでお祝いしたようだ。
【動画】トムがのりのりでダンスする姿を捉えた映像
Varietyによると、トムは現地時間11月15日にロサンゼルスで開催されたデビー主催のパーティーに参加し、ダンスフロアで踊る様子をキャッチされたそう。
NPO団体「プロジェクト・エンジェル・フード」のCEOリチャード・アユブがインスタグラムを更新し、キャメオの楽曲「キャンディ」やフランキー・ビヴァリー＆メイズの「ビフォー・アイ・レット・ゴー」に合わせ、デビーらと楽しそうに踊る様子を公開した。パーティーにはジェイダ・ピンケット・スミスやジェニファー・ルイス、ジェニファー・ハドソンらも参加していたようだ。
アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは6月、トムと、ドラマ『グレイズ・アナトミー』などで知られる振り付け師＆俳優のデビー、そして美術監督のウィン・トーマスに名誉賞、ミュージシャンで人道活動家でもあるドリー・パートンにジーン・ハーショルト友愛賞を授与すると発表した。
名誉賞は、映画芸術において並外れた功績を残し、その発展に貢献した人物に贈られるもので、アカデミーのジャネット・ヤン会長は「本年度のガバナーズ賞は、並外れたキャリアと映画界への献身を通じて長く影響を与え続ける4人のレジェンドを称えるものです」とコメント。トムについては、「映画界と映画体験、そしてスタント業界に対する素晴らしい貢献を通じ、我々皆にインスピレーションを与えてきた」と称えた。
トムとデビーは、現地時間11月16日夜、オベーション・ハリウッドのレイ・ドルビー・ボールルームで開催される第16回ガバナーズ・アワードでオスカーを授与される予定。
【動画】トムがのりのりでダンスする姿を捉えた映像
Varietyによると、トムは現地時間11月15日にロサンゼルスで開催されたデビー主催のパーティーに参加し、ダンスフロアで踊る様子をキャッチされたそう。
NPO団体「プロジェクト・エンジェル・フード」のCEOリチャード・アユブがインスタグラムを更新し、キャメオの楽曲「キャンディ」やフランキー・ビヴァリー＆メイズの「ビフォー・アイ・レット・ゴー」に合わせ、デビーらと楽しそうに踊る様子を公開した。パーティーにはジェイダ・ピンケット・スミスやジェニファー・ルイス、ジェニファー・ハドソンらも参加していたようだ。
名誉賞は、映画芸術において並外れた功績を残し、その発展に貢献した人物に贈られるもので、アカデミーのジャネット・ヤン会長は「本年度のガバナーズ賞は、並外れたキャリアと映画界への献身を通じて長く影響を与え続ける4人のレジェンドを称えるものです」とコメント。トムについては、「映画界と映画体験、そしてスタント業界に対する素晴らしい貢献を通じ、我々皆にインスピレーションを与えてきた」と称えた。
トムとデビーは、現地時間11月16日夜、オベーション・ハリウッドのレイ・ドルビー・ボールルームで開催される第16回ガバナーズ・アワードでオスカーを授与される予定。