大統領専用機内で記者団に応じるトランプ米大統領＝14日/Roberto Schmidt/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は16日、下院共和党議員に対し、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関連する文書を公開することに賛成票を投じるよう促した。「民主党によるでっち上げ」から前進すべきだとしている。この動きは、これまで同件に対する取り組みを否定してきた同氏の姿勢から明らかな転換を示している。

「下院共和党議員はエプスタイン文書の公開に賛成票を投じるべきだ。我々には隠すことなど何もない。共和党の偉大な成功、そして民主党が引き起こした『政府閉鎖』に対する勝利から注意をそらすために狂った過激左派が仕組んだ民主党のでっち上げから、そろそろ前進すべき時だ」とトランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した。

司法省にエプスタイン事件に関する全文書の公開を求める下院での採決は今週予定されている。トランプ氏の態度転換は、共和党内で大量の造反が予想される中で起きた。

共和党下院議員トーマス・マッシー氏（ケンタッキー州選出）と民主党下院議員ロ・カンナ氏（カリフォルニア州選出）は先週、採決を実行するための法案提出に必要な署名を集めた。

マッシー氏は、下院の共和党議員100人以上がトランプ氏に反旗を翻す可能性があるとの見方を示した。トランプ氏は先週、動議に署名した数人の共和党議員に翻意を促していた。

CNNは先週、共和党指導部が、多くの議員がトランプ氏に逆らい法案支持に回る事態に備えていると報じた。

採決は18日に行われる見通し。実施の決定の直前には監視委員会がエプスタイン元被告に関連する新たなメール数千件を公開していた。

トランプ氏は先週末、司法省に対し、民主党に関係する多数の大物とエプスタイン元被告の関係を調査するよう要請すると述べた。これは文書の全面公開に向けた動きを損なうための最も大掛かりな動きだった。これを受け、ボンディ司法長官は14日、調査を開始すると発表。こうした動きは、トランプ氏が司法省を政治利用するのではないかとの懸念を巻き起こした。