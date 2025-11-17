元ＣａｎＣａｍモデルでタレントの西山茉希（３９）が１７日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。化粧をめぐってまな娘からマウントをとられていると告白した。

俳優の早乙女太一と結婚６年で離婚し、現在シングルマザー。１２歳の長女は「お化粧のコスメアイテムとか私より詳しくなって、私より集めてる」という。「で、それを追っ掛けるように妹（９歳）も集め始めてるんで、勉強机開けると（中は）コスメなんですよ」

しかもキッズ用ではなく「もう全然、大人用の」コスメなんだそう。「でも（娘のコスメ集めを）止めないようにしようと思って。それも才能かもしれないから…」と、西山は長女の並々ならぬコスメへのこだわりを明かした。

「私のメーク見て『あ、何番使ってるね』とか『ねぇねぇ持ってったでしょ、私のリップの何番』みたいな。（西山は）『あ、ちょっと朝そういえばお借りしたんですよね』みたいな。分かるんですよ」

シャンプーなどもそう。「商品をまずパウチ（小袋）で試してから、泡立ち方とか洗い終わりとか香りとかを感じて、『ママ、このボトルを次買って下さい』みたいな。こだわりがすごくて…。だから美容用品に関しては、今は私よりも詳しいので、私の意見が通らない状態です」

西山のメークにダメ出しもする。「隣でお化粧とかしてると『うわっ、全然…え、ウソ、それで？ ウエッ』みたいな…」。母子家庭で寂しい思いをさせまいと、西山がコスメを買い与えているのだろうが、トレンドなどは長女がＴｉｋＴｏｋを駆使し情報収集。西山が帰宅すると「ママ、もう筆洗っといたよ」と長女は化粧道具のメンテナンスまでしてくれるそうだ。