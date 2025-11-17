なにわ男子・藤原丈一郎、30歳の節目にセルフプロデュース公演を上演！ 「絶対に野球ネタは入ります（笑）」
なにわ男子・藤原丈一郎が構成・演出・出演するセルフプロデュース公演『じょうのにちじょう』が、大阪・東京建物Brillia HALL 箕面 大ホールにて2026年2月8〜10日、東京グローブ座にて同年2月23日〜3月15日に上演されることが決定。藤原からコメントが到着した。
【写真】なにわ男子・藤原丈一郎、ドラマ『すべての恋が終わるとしても』制作発表会見に登場
2004年に事務所に入所し、2018年になにわ男子を結成後、2021年のCDデビューまで、数々の先輩グループのバックを務めたり、バラエティ番組や舞台などで様々経験を積んできた藤原。
現在も、なにわ男子の活動のみならず、抜群のトーク力・演技力を活かしドラマやラジオ番組パーソナリティを務めるなど、多方面で活躍する彼が、さまざまなパフォーマンスや劇中映像、藤原恒例のものまねなど、やりたいこと、興味のあることをぎゅっと詰め込んだセルフプロデュース公演に挑む。
1996年2月8日生まれ。来年30歳という節目を迎える彼の新たなチャレンジに期待が高まる。
藤原は「この度、僕、藤原丈一郎が初の1人舞台をすることになりました！ タイトルは『じょうのにちじょう』です！ その名の通り、丈一郎の日常を隅から隅まで楽しく舞台で表現してお届けします！（笑） そして、今回は僕の誕生日の2月8日から公演がスタートとなり、大阪と東京の2ヵ所で開催されます。ずっと考えていたことを叶えられて、とても嬉しい気持ちと初の試みなのでドキドキです！ ドジャースがワールドシリーズ連覇した勢いのように、やる気MAXで頑張ります！」と意気込む。
さらに「あっ、予告します！ 絶対に野球ネタは入ります（笑）」と内容について言及。「2026年もチャレンジャー藤原丈一郎をお楽しみに！ 是非、劇場でお待ちしております！」とメッセージをおくった。
なにわ男子・藤原丈一郎がおくる『じょうのにちじょう』は、大阪・東京建物Brillia HALL 箕面 大ホールにて2026年2月8〜10日、東京グローブ座にて同年2月23日〜3月15日上演。
