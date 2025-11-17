Âè104²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»·èÄê¡¡³«ËëÀï¤ËÁá¼ÂÅÐ¾ì¡ÄÄ´À°Ãæ¤ÎµÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤ÏÆáÇÆÀ¾¤È½éÀï
12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤ÏÁá¼Â¤ÈÆÁÅç¸©ÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬11·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Áá°ðÅÄ¼Â¶È¡ÊÅìµþB¡Ë¤ÈÆÁÅç¸©ÂåÉ½¤Î³«ËëÀï¤Çº£Âç²ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÈÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤¬·è¾¡Àï¤Ç·ãÆÍ¤·¡¢PKÀï¤ÎËö¡¢Á°¶¶°é±Ñ¤¬Âè96²óÂç²ñ¡Ê2017Ç¯ÅÙ¡Ë°ÊÍè7Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï12·î28Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÁá¼Â¤ÈÆÁÅç¸©ÂåÉ½¤ÎÂÐÀï¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢1·î10Æü¤Ë½à·è¾¡¡¢12Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢ÃêÁª²ñ¤Ï°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¹»¤Î½éÀï¤ÏÅìÀ¾ÃÏ¶è¤¬¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëÅì³¤ÃÏ¶è¤Î³Ø¹»Æ±»Î¤Ï½éÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤Ê¤¤·Á¼°¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Ç¯ÅÙÍ¥¾¡¤Î·²ÇÏ¸©¡¢½àÍ¥¾¡¤ÎÀéÍÕ¸©¡¢¥Ù¥¹¥È4¤Î¿ÀÆàÀî¸©¤ÈÊ¡²¬¸©¤Î³ÆÂåÉ½¤¬2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡28Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¶È¡ÊÅìµþB¡Ë¤ÈÆÁÅç¸©ÂåÉ½¡ÊÆÁÅç»ÔÎ© or ÆÁÅçËÌ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤ÏÂè1¥·¡¼¥É¤Ç¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤È·ãÆÍ¡£Ä´À°Ãæ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤ÏB¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÆáÇÆÀ¾¡Ê²Æì¡Ë¤È¤Î½éÀï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤¬¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤°¼çÌò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë