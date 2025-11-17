ボーカルデュオ「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ（ケミストリー）」の堂珍嘉邦が４７歳のバースデーを迎え、ＳＮＳで近影をアップした。

誕生日の１７日のＸ（旧ツイッター）やインスタグラムで「Ｔｈａｎｋｓ！！ Ｂｉｒｔｈｄａｙ」」とつづった堂珍。明るい金髪のイメチェンヘア、ストライプのスタイリッシュな衣装でポーズを取っている。

ネット上では「４７？全然見えない」「どんどん若返ってませんか？」「奇跡の４７歳」「カッコ良すぎて声出た」「ちょっともぅ…かっこよすぎて言葉がありません」「えーーーっと！！！！？カッコよすぎて言葉がないです」「血圧爆上がりしました 一旦、救急車お願いします！！！笑」「仕事中に見てはいけないレベル」「なんですかこのビジュ」「卒倒しそうになりました」「キャーーービックリしました 堂珍さんかっこいいよぉーー」と衝撃が止まらなかった。

堂珍と川畑要は男性ボーカリストを探すテレビ東京系「ＡＳＡＹＡＮ超男子。オーディション」で約２万人の中から選出され、２００１年「ＰＩＥＣＥＳ ＯＦ Ａ ＤＲＥＡＭ」でデビュー。

最近では川畑も１０月３０日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時５０分）に出演した際、「最初誰か分からなかった」「誰かと思ったんだけど…ロン毛」「私の知ってる川畑要じゃない」と激変ぶりが話題になった。