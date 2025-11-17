´ÚÊÆ¡¢¹çÆ±Àø¿å´Ï·±Îý¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¡×¼Â»Ü¡Ä´Ú¹ñÆÈ¼«Àß·×¤ÎÀø¿å´Ï¡Ö°ÂÉð¡×»²²Ã
´Ú¹ñ³¤·³¤Ï17Æü¡¢º£·î18Æü¤«¤é1¥«·î´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¥°¥¢¥à¶á³¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´ÚÊÆ¹çÆ±Àø¿å´Ï·±Îý¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¡ÊSilent Shark¡Ë¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£³¤·³¤Ï¡¢ÆÈ¼«Àß·×¡¦·úÂ¤¤·¤¿¹ñ»ºÀø¿å´Ï¤¬º£²ó¤Î·±Îý¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÅÀ¤Ç°ÕµÁ¤¬Âç¤¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·±Îý¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ³¤·³¤ÎÅç»³°Â¾»¹À¡Ê¥É¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Û¡ËµéÀø¿å´Ï¡Ö°ÂÉð¡Ê¥¢¥ó¥à¡Ë¡×¡ÊSS¡Ý·¡¦3000¥È¥óµé¡Ë¤ÈP¡Ý3³¤¾å¾¥²üµ¡2µ¡¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£°ÂÉð¤¬¹ñ»ºµ»½Ñ¤ÇÆÈ¼«Àß·×¡¦·úÂ¤¤µ¤ì¤¿Àø¿å´Ï¤È¤·¤Æ³¤³°Ï¢¹ç·±Îý¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¤Ï¡¢´ÚÊÆ¤ÎÀø¿å´Ï¤È¹Ò¶õµ¡´Ö¤ÎÏ¢¹çºîÀï¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤ÈÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤Ç¡¢ÊÆ³¤·³¡¦À¾ÂÀÊ¿ÍÎÀø¿å´Ï»ÊÎáÉô¤Î¼ç´É¤Ç2007Ç¯¤«¤é³ÖÇ¯¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ³¤·³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÉð¤Ïº£·î4Æü¤ËÄÃ³¤·³¹Á¤ò½Ð¹Á¤·¡¢¤³¤ÎÆü¥°¥¢¥à¤ËÆþ¹Á¤·¤¿¡£³¤·³¤Ï¡Ö¹ñ»ºËÉ±Òµ»½Ñ¤Ç·úÂ¤¤·¤¿3000¥È¥óµéÀø¿å´Ï¤ÎÄ¹µ÷Î¥±óÍÎ¹Ò³¤Ç½ÎÏ¤È¡¢¹â¿å²¹¤ÎÇ®ÂÓ³¤°è¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¿åÃæ´Ä¶¤ÇºîÀï¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñ³¤·³¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¤ËÄ¥ÊÝ»©¡Ê¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ü¥´¡Ëµé¡ÊSS¡ÝI¡¦1200¥È¥óµé¡ËÀø¿å´Ï¤¬6²ó¡¢Â¹¸µ°ì¡Ê¥½¥ó¡¦¥¦¥©¥ó¥¤¥ë¡Ëµé¡ÊSS¡ÝII¡¦1800¥È¥óµé¡Ë¤¬3²ó»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3000¥È¥óµéÀø¿å´Ï¤¬¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
ÊÆ³¤·³¤«¤é¤Ïº£²ó¡¢Àø¿å´Ï¤ÈP¡Ý8³¤¾å¾¥²üµ¡¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£´ÚÊÆ³¤·³¤Ï¡¢Àø¿å´ÏÄÉÀ×¡¦¹¶·â·±Îý¡¢¼«Í³¹¶ËÉÀï¡¢¹Ò¶õÂÐÀøÀï·±Îý¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢¹ç³¤¾åËÉ±ÒÂÖÀª¤ò¶¯²½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¥µ¥¤¥Ð¡¼ºîÀï»ÊÎáÉô¤ÈÊÆ¹ñ¥µ¥¤¥Ð¡¼»ÊÎáÉô¤Ï¡¢17Æü¤«¤éº£·î21Æü¤Þ¤ÇÊÆ¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤Ë¤¢¤ëÊÆ¹ñ²È¥µ¥¤¥Ð¡¼·±Îý¾ì¡ÊFANX¡Ë¤Ç´ÚÊÆ¥µ¥¤¥Ð¡¼Æ±ÌÁ·±Îý¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î·±Îý¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤ÎÂè54²ó´ÚÊÆ°ÂÊÝ¶¨µÄ²ñ¡ÊSCM¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Å¨¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÚÊÆ¶¦Æ±ÂÐ±þÂÖÀª¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´ÚÊÆ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼Í×°÷¤Ï¡¢²¾ÁÛ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¶¼°Ò¾õ¶·²¼¤Ç¾ðÊó¤ò¿×Â®¤Ë¶¦Í¤·¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼ºîÀï¼êÂ³¤¤ò½¬½Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£