韓国の未明の高速道路で、タンクローリーや貨物車、乗用車などが次々と衝突する事故が発生し、2人が死亡、4人が負傷した。

17日、慶北（キョンブク）消防本部によると、同日午前3時12分ごろ、慶尚北道永川市新寧面華南里（キョンサンプクト・ヨンチョンシ・シンニョンミョン・ファナムリ）に位置する尚州永川高速道路の尚州方向93.6キロ地点で、第1車線を利用して尚州方向へ走行していた26トンタンクローリー（バンカーC油2万4000リットル積載）が、第2車線を走行していた25トン貨物車の左側荷台と衝突した。

◇事故直後、タンクローリー・貨物車が炎上

その後、14トン貨物車が事故を起こしたタンクローリーの後部に衝突するなど、後続の2.5トン貨物車、乗用車、バスなど8台が次々と追突した。バスに乗っていた乗客20人あまりは、けがはないと確認された。

この事故で、タンクローリーと貨物車など3台から出火した。さらに、事故に遭った貨物車に積まれていたH形鋼（Hビーム）数本が反対方向（永川方向）の道路に落下し、これを避けようとした乗用車、タンクローリー、13トン貨物車など3台が護岸壁やガードレールなどに衝突する二次事故が発生した。

今回の事故で死亡した2人は、2.5トン貨物車の運転手と、反対方向を走っていた乗用車の運転手と伝えられている。負傷した4人は軽傷とみられている。

タンクローリーなどから発生した火災は同日午前5時40分ごろにすべて鎮火したが、現場の処理に時間がかかり、事故周辺の高速道路は事故発生から約7時間が経った午前10時現在も、両方向で通行規制が続いている。

◇火災は鎮火したものの、両方向で道路規制

警察は、東軍威（トングンウィ）インターチェンジ（IC）〜永川方向（釜山方向）の5キロ区間、および釜山から尚州方向3.9キロ区間で渋滞が続いているため、迂回措置を行っている。

事故が発生した地点は高さ25メートルの橋梁で、その下にはタンクローリーから流れた油が落下した。上から流れ落ちた油は、近くの田畑などへ流れ込んだ。永川市庁の職員らは、油吸着剤などを利用して用水路の防災作業を行っている。

警察は正確な事故原因と規模を調査している。警察関係者は「追突事故を起こしたタンクローリーの運転手は飲酒していなかったとみられる。タンクローリーに積まれていたのはバンカーC油で、爆発の危険はない」と説明した。