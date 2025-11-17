仲里依紗、長男12歳の誕生日をオーストラリアで祝福 親子で嬉し泣きする姿にファンもらい泣き「いいお母さんだなぁ」
俳優の仲里依紗（36）が15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。トカゲくんこと長男の12歳誕生日をオーストラリアで祝う動画を公開した。
【動画】「もらい泣きしちゃった」長男12歳の誕生日を祝福する仲里依紗
「トカゲくん12歳の誕生日サプライズを今年はオーストラリアで決行したけどまさかの感動の嵐で3人全員で泣いたよねwとりあえず12歳本当におめでとう大好き愛してる13歳はどこで祝う？」と題した動画で、長男とともにオーストラリア旅行を満喫する様子を紹介している。
仲は、妹、長男とともにクルージングディナーを楽しみ、バースデーソングを大音量で歌ってもらうなど豪華な誕生日ディナーを過ごしていた。
ホテルに戻ると、長男を待っていたのは第2弾のサプライズ。「12」と大きな数字のバルーンを中心に、星形や「HAPPY BIRTHDAY」の文字があしらわれた風船で彩られた特別な空間が広がり、華やかな演出に長男も大喜びの様子を見せている。
さらに、仲から長男へ贈られた手紙を読む場面も収録されており、親子で涙を分かち合う感動的な瞬間が映し出されている。心温まるシーンが詰まった、特別なバースデームービーとなっていた。
この動画に、コメント欄には「トカゲくんがママからの手紙で泣いてるのみて、もらい泣きしちゃった」「こんなに全力でお祝いしてくれるママいいな！」「トカゲ君て、なんて素敵な子なんだろう」「いいお母さんだなぁ」などの反響が寄せられている。
仲は、2013年4月18日に俳優・中尾明慶（37）と結婚、同年10月に長男が誕生した。
