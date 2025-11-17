歌手の森高千里(56)が16日、自身のインスタグラムを更新。富山県でコンサートを行ったことを報告した。



【写真】ステージでの笑顔がまぶしい！ホントいつまでも若々しい

「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”11月16日 富山 高周波文化ホール（新湊中央文化会館）大ホール 終了しました！」と投稿。「皆さんの温かい応援、優しさを感じながらパフォーマンスすることができました。今日もめちゃくちゃ盛り上がってくれてありがとうございました～」と振り返り、定番のミニスカートで熱唱する写真などを掲載した。



「今日は新湊大橋を渡って海王丸を見に行きました。帆が張った姿を見ることはできませんでしたが、遠くからでもすごーい迫力でしたよ！」と街を散策した様子。「”日本のベニス”と呼ばれている内川にも行き、番屋カフェにも行って穏やかな時間を過ごすことができました。景色がとっても良く静かで素敵な場所だったなぁ～」と感想を記し、「また必ず行きたいです！ 射水市のキャラクター『ムズムズくん』も可愛かった。」と続けた。



⁡ 最後に「ツアーは残すところあと1公演となりました。12月6日 千葉 森のホール21（松戸市文化会館）大ホール 楽しみにしています！」とした。



フォロワーからは「千里さん可愛い」、「たくさんの感動を本当にありがとうございました」、「とっても素敵ですね」、「若さの秘訣教えてください！」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）