サッカー日本代表は18日、東京・国立競技場で国際親善試合ボリビア戦に臨む。17日は試合会場で前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。

森保監督にとって国際Aマッチ通算100試合目の指揮となる節目の一戦。報道陣から心境を聞かれると、この代表活動期間中に長崎日大高時代の恩師・下田規貴（きよし）さん、さらには同級生が死去したことを明かし、故人をしのんで涙を流した。

今回の代表活動期間中に「今の私がある大きな大きな存在として、高校の恩師である下田先生が亡くなったり、高校の同級生が亡くなったり、大切な方が亡くなって悲しい思いをしてきた」と言及。

恩師、仲間に思いを馳せ「明日のボリビア戦も勝って、また日本サッカーの発展とW杯優勝への挑戦を楽しみ、喜んでいただければ。天国におられる方々にサッカーを楽しんでいただけるようにベストを尽くしたい」と語った。

そして、高校時代を振り返り「ダメダメ人間で、何をやっても半人前の人間だった。そこで、学校生活を続けさせてくれてサッカーからも離れようとしたときに温かく見守って、続けさせてくれた恩は忘れられない」と、下田さんに感謝。「ご本人も日本サッカーの発展を臨んでいた。ご恩返しとして、私自身はできる限り日本サッカーに尽くしていきたいと思っている」と言葉に決意を込めた。