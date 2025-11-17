日本代表が年内最後の一戦へ…森保一監督は先発入れ替え明言「いくつかのポジションで変更をしたい」

日本代表は17日、キリンチャレンジカップ2025 ボリビア代表戦に向け、会場の国立競技場で公式会見を実施した。



森保一監督は「ホーム国立競技場での試合ということで、勝ってサポーターの皆さん、応援してくださっている全ての皆さんに喜んでいただけように。勝利をお届けできるように、ベストを尽くして戦いたいと思います。明日のボリビア戦もW杯に向けてさらに積み上げをしていけるように。勝利はもちろん目指しますが、チームの積み上げをチャレンジできるように戦いたい」と意気込みを語った。



明日のスタメン選考については「最後のトレーニングを終えてからになりますが」と前置きしつつ「ガーナ戦からはいくつかのポジションで変更をしたい」と明言。「目的としてはワールドカップに向け、よりチームの底上げをしていけるように。戦術的な部分、グループへの関わり方等を含め、W杯に向けてチーム力を上げていけるように考えています」と述べた。