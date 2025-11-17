¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª»ÐÍÍÃ£¡×ÁêÀî¼·À¥¡¢ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤é¹ë²Ú¥½¥í²Î¼ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÁÈ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×
²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤Ï11·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤ÎÃæÂ¼¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¢hitomi¤µ¤ó¡¢ÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú²á¤®¤ë¡È¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¡É½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
ÁêÀî¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¯¡¡hitomi¤Á¤ã¤ó¤â30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¥¢¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï²Ä°¦¤¯ÌÌÇò¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»äÃ£¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ÏÁ´°÷¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¡¥½¥íÆÃÍ¤ÎÇº¤ß¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÍ¤êÆñ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢4¿Í¤Îå«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡¡½÷»Ò²ñ¤¤¤¤¤Í¡Á¡¡¤ß¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤é¤º¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡¡ÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÁÈ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡¡Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª»ÐÍÍÃ£¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
»ýÅÄ¹á¿¥¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ªÁêÀî¤µ¤ó¤Ï10·î28Æü¤Ë¤âInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Every Little Thing¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦»ýÅÄ¹á¿¥¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Ï¡¢½µ´©¡ØFLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÁêÀî¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖBIG BANGÂÐÃÌ¡×¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
