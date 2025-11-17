サッカー日本代表は18日、東京・国立競技場で国際親善試合ボリビア戦に臨む。17日は試合会場で前日会見が行われ、森保一監督（57）が出席した。

森保監督にとって国際Aマッチ通算100試合目の指揮となる節目の一戦。「明日、代表の監督として100試合ということで、改めて幸せなサッカー人生を送らせていただいているなという思いと、ここまでも、多くの方々に支援、応援していただいてやってこられましたので、応援してくださった皆さん、いつも支えてくださっている方々に感謝したいなと思っています」と丁寧に感謝の言葉を口にした。

「私自身は数字にこだわってこの役割、ポストにつかせていただいているかというとそうではない」とした上で「本当にありがたいという思いで今はいます。2050年までに日本がW杯で優勝するという大きな夢と目標の中、私自身がどんな立場でもサッカーに携わる人間として日本のサッカー界に何ができるかと考えて、かつ目の前のことに全力を尽くしてやってきて今がありますので、これからも1日1日、1試合1試合に向けて全力疾走して前進していきたいと思います」と言葉に力を込めた。

森保監督は、2024年1月のアジア杯カタール大会・ベトナム戦で国際Aマッチ74試合目の指揮を執り、長沼健氏の73試合を抜いて歴代最多記録を更新している。