青森県の市で「移住したい」と思う市ランキング！ 2位「弘前市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月30日、全国10〜70代の男女250人を対象に「移住したい市」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、青森県の市で「移住したい」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「弘前城の桜吹雪をぜひ見てみたいから」（40代男性／東京都）、「歴史ある城下町と自然がほどよく調和して住みやすそうだから」（30代女性／東京都）、「城下町の歴史的景観が魅力的。都市機能と医療が充実し、白神山地などの自然も近い」（40代男性／広島県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「生活の利便性も高く、海や山も近いから」（40代女性／神奈川県）、「東北自動車道、空港、港など交通が整っていて移住しても住みやすそうです」（50代女性／広島県）、「ねぶた祭りを楽しみたい」（50代男性／徳島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：弘前市／83票2位は「弘前市」でした。弘前城と桜まつりで全国的にも知られる観光都市。歴史的建造物やレトロな街並みが残る一方で、春には大輪の桜を楽しめる自然も多く、落ち着いた暮らしを求める人々から高い人気を集めたようです。
1位：青森市／103票1位は「青森市」でした。青森県の県庁所在地であり、ねぶた祭や新鮮な海産物で有名な青森市。市街地と豊かな自然が共存しており、利便性と心地よい暮らしやすさが魅力です。冬の雪景色や温泉地も多く、四季折々の風景を楽しめます。
