木梨憲武、息子と娘＆妻・安田成美の“アーティスト活動”伝える 個性豊かなアート作品に反響「才能ありすぎ一家」「DNA、ハンパないっす」「家族で良い刺激」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が17日、自身のインスタグラムを更新。「ヤバい、木梨家動き出した！」とつづり、妻で俳優・安田成美（58）、長男・かんたさん、次男・ぎんじさん、長女・なつこさんがそれぞれ取り組む“アーティスト活動”を報告した。
【写真】「才能ありすぎ一家」「DNA、ハンパない」長男＆妻・安田成美の“コラボかるた”など、家族による作品群
まず「NARUさん＆長男KANTA、代官山蔦屋 かるた展スタート！文・NARUさん、絵・KANTA！いろいろ売ってるっぽい!!」と、安田と長男が初めてコラボした作品や活動を伝え、かるた展に訪れ鑑賞する自身の写真をアップ。
続けて「次男GINJI、福岡 マヌコーヒーで原画油絵売ってるっぽい！」と、「Ginji Kinashi」と次男のフルネームが記されたイベントのポスターや額に飾られた油絵の写真を披露した。
そして最後には「長女NATSUKO、下北沢 サンゾートーキョー、スリランカ・カレー屋さんで個展！作品売ってるっぽい！」と長女の活動を伝え、作品や妻の安田が個展に訪れた様子を紹介。「4名とも、今月24日まで!!」とアナウンスした。
家族それぞれの活躍ぶりに「出遅れギミのわたし!!」と話す憲武だが、12月には九州・佐賀で『「木梨憲武展−TOUCH」SERENDIPITY−意味ある偶然』が開催に。「12月・初佐賀個展用新作、大急ぎの巻!!」と近況を伝え、新作の絵を描く様子をとらえた写真を投稿した。
“躍動する”木梨家に、ファンからは「すごい！すごい！木梨家みんな才能あふれてますね！」「家族全員アーティストさん！」「お子さん達もアーティスト！すごい」「DNA、ハンパないっす」「家族で良い刺激」「楽しい作品ばかり」「才能ありすぎ一家」「木梨憲武展ならぬ木梨ファミリー展もやっちゃって〜」など、さまざまな反響が寄せられている。
憲武と安田は、1994年に結婚。二男一女が誕生している。
