影山優佳、新ヘアスタイルへのビフォーアフター公開に反響「髪トゥルントゥルン」「最後やばい」
俳優の影山優佳（24）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを公開した。
【写真】かわいい！新ヘアへのビフォーアフターを公開した影山優佳
影山は「タイムスリップしたかのような新髪です」とつづり、髪を切る前から短くしたあとのビフォーアフター動画を投稿。コメント欄には、日曜劇場『御上先生』で共演していた俳優の吉柳咲良から「最後の笑顔で頭抱えた」とのコメントが寄せられていた。
ファンからも「めっちゃかわいい」「セミロングも可愛い」「髪トゥルントゥルンだし！」「なんてサラサラな髪をしてること」「めっちゃかわいい最後やばい」「髪も笑顔も本当に素敵です！」など絶賛の声が寄せられた。
【写真】かわいい！新ヘアへのビフォーアフターを公開した影山優佳
影山は「タイムスリップしたかのような新髪です」とつづり、髪を切る前から短くしたあとのビフォーアフター動画を投稿。コメント欄には、日曜劇場『御上先生』で共演していた俳優の吉柳咲良から「最後の笑顔で頭抱えた」とのコメントが寄せられていた。
ファンからも「めっちゃかわいい」「セミロングも可愛い」「髪トゥルントゥルンだし！」「なんてサラサラな髪をしてること」「めっちゃかわいい最後やばい」「髪も笑顔も本当に素敵です！」など絶賛の声が寄せられた。